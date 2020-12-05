Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 18:30

di - 05 Dicembre 2020 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 05 DICEMBRE 2020 ORE 18:25 ERICA TERENZI
    BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, UNO SGUARDO QUINDI AI CANITERI IN PROGRAMMA DA LUNEDI’:
    POTATURA DELLE ALBERATURE AD OSTIA. LE OPERAZIONI CHE AVRANNO TERMINE IL 23 DICEMBRE, PREVEDONO L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE DELLA STAZIONE DEL LIDO.
    CI SPOSTIAMO A BRACCIANO
    DOVE SEMPRE NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 7 DICEMBRE SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI POTATURA.
    RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CLAUDIA.
    DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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