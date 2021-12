Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 FT

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE.

RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L’A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, SI SEGNALA PIOGGIA TRA CIVITAVECCHIA E L’IINNESTO CON LA A91 ROMA FIUMICINO.

SI SEGNALA PIOGGIA ANCHE SULLA A 24 ROMA TERAMO SU TUTTO IL TRATTO REGIONALE DAL RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO.

NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CONTINUANO AD ESSERE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, RICORDIAMO CHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO POMERIDIANO DALLE 13 ALLE 19.

