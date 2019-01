Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

IL TRAFFICO AL MOMENTO È REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.,

VEDIAMO IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA IN LOCALITÀ SALONE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI. RITARDI FINO A 60 MINUTI.

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN OCCASIONE DELL’EPIFANIA POTENZIATE LE LINEE A E B DELLA METROPOLITANA CON 48 CORSE STRAORDINARIE.

ATTIVA INOLTRE LA NAVETTA SHOPPING CHE CIRCOLA IN CENTRO E CHE SERVE LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. IL BUS OGGI SARÀ IN STRADA DALLE 10:30 ALLE 19:30 CON CORSE OGNI 10 MINUTI.

