Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI SALONE.

SEMPRE RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

ORA DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

NUMEROSE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL’EPIFANIA

A SABAUDIA È TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “LO SBARCO DELLE BEFANE”, UNA FESTA DURANTE LA QUALE VERRANNO DISTRIBUITE CALZE E DOLCETTI AI BAMBINI. DALLE 10 ALLE 12 DI OGGI SARANNO QUINDI VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO IN VIA UMBERTO I, TRA VIA PRINCIPE EUGENIO E PIAZZALE BELVEDERE.

A FIUMICINO SI FESTEGGIA LA 22ESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA. FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TORRE CLEMENTINA.

A ROMA OGGI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE PODISTICA “CORRI PER LA BEFANA”; I PARTECIPANTI SI RITROVERANNO ALLE 9.30 A VIA LEMONIA E PERCORRERANNO VIA TUSCOLANA, VIA DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA, VIALE APPIO CLAUDIO PER POI GIUNGERE NUOVAMENTE A VIA LEMONIA; DEVIATE DUNQUE ALCUNEE LINEE BUS DELLA ZONA, TRA QUESTE LA 451, LA 558, LA 654.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral