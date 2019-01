Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE PER UN INCIDENTE AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

ORA DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

NUMEROSE LE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELL’EPIFANIA

A CERVETERI, QUESTO POMERIGGIO, SI SVOLGERÀ IL TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE NELLA PARCO DELLA LEGNARA; DALLE 14 ALLE 21, VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO IN VIA RICCI E IN VIA DEL GRANARONE.

PRESEPE VIVENTE ANCHE A FIUMICINO, NELLA SUGGESTIVA CORNICE DELLE GROTTE ETRUSCHE DELLE PERTUCCE; LA STESSA VIA DELLE PERTUCCE OGGI RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 16 ALLA MEZZANOTTE.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral