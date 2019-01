Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PER OGGI SONO STATE POTENZIATE LE LINEE A E B DELLA METROPOLITANA CON 48 CORSE STRAORDINARIE, MENTRE LA METRO C SEGUE IL NORMALE ORARIO FERIALE.

ATTIVA INOLTRE LA NAVETTA SHOPPING CHE CIRCOLA IN CENTRO E CHE SERVE LE PRINCIPALI VIE COMMERCIALI. IL BUS OGGI SARÀ IN STRADA DALLE 10:30 ALLE 19:30 CON CORSE OGNI 10 MINUTI.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

A ROMA, QUESTA MATTINA DALLE 10.30 ALLE 13.00, SI SVOLGE LA 43^ EDIZIONE DELLA “CORSA DEL GIOCATTOLO” CON PARTENZA DA VIALE VALADIER. LIMITAZIONI E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS CHE SEGUONO IL PERCORSO DELLA GARA, TRA CUI LA 61, LA 89, LA 160 E LA 490.

