Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 11:30

LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

UNO SGUARDO AGLI EVENTI DI OGGI IN OCCASIONE DELL’EPIFANIA:

A SAN FELICE CIRCEO, PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE, DALLE 18 ISTITUITI I DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU PIAZZA IV OTTOBRE.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE A LATINA PER L’EVENTO “FESTA DELL’EPIFANIA”; FINO ALLA MEZZANOTTE RESTERANNO CHIUSI AL TRAFFICO PIAZZA DEL QUADRATO E VIALE ITALIA.

A FRASCATI, INVECE, LA BEFANA SI FESTEGGIA SULLE DUE RUOTE PER IL XIX “MOTO BEFANA 2019”. FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, SARANNO ATTIVI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SU PIAZZA MARCONI.

