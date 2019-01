Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

INFOMOBILITÀ della regione lazio

LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA AVEZZANO SULMONA E ROMA CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

ORA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’EPIFANIA:

AD ALATRI, PER LO SVOLGIMENTO DEL PRESEPE VIVENTE, FINO ALLE 23.00 DI QUESTA SERA SONO VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO IN VIA CARANO.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE A VITERBO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BEFANA 115”; DALLE 16 DI QUESTO POMERIGGIO RESTERÀ QUINDI CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA DEL PLEBISCITO.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

