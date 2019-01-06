Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL RACCORDO IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA; PIÙ AVANTI, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AGLI EVENTI:
A FIUMICINO SI FESTEGGIA LA 22ESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA. FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TORRE CLEMENTINA.
A CERVETERI, QUESTO POMERIGGIO, SI SVOLGERÀ IL TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE NELLA PARCO DELLA LEGNARA; DALLE 14 ALLE 21, VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO IN VIA RICCI E IN VIA DEL GRANARONE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral