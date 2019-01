Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA ARDEATINA SI RALLENTA AD ANZIO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CINQUE MIGLIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE ROMA

UNO SGUARDO AGLI EVENTI:

A FIUMICINO SI FESTEGGIA LA 22ESIMA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA. FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA, DISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN VIA DELLA TORRE CLEMENTINA.

A CERVETERI, QUESTO POMERIGGIO, SI SVOLGERÀ IL TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE NELLA PARCO DELLA LEGNARA; DALLE 14 ALLE 21, VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO IN VIA RICCI Ed IN VIA DEL GRANARONE NEI DUE SENS DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral