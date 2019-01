Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

sul tratto urbano della a24 traffico rallentato tra portonaccio e la tangenziale est verso il centro

sulla a1 diramazione roma sud si sta in coda all’altezza del grande raccordo anulare in direzione roma

percorrendo via appia si rallenta in prossimita dei centri abitati di ariccia ed albano nei due sensi di marcia

VIA ARDEATINA SI RALLENTA AD ANZIO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CINQUE MIGLIA NELLE DUE DIREZIONI

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA SULLA STRADA PROVINCIALE 15 CHE COLLEGA CASTRO DEI VOLSCI E MADONNA DEL PIANO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA STRADA REGIONALE 214 MARIA E ISOLA CASAMARI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASILINA IN DIREZIONE FERENTINO

