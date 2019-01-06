Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA STRDA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE 214 MARIA ED ISOLA CASAMAri un incidente rallenta il traffico all’altezza dello svincolo casilina in direzione ferentino
mentre sulla 156 dei monti lepini traffico rallentato tra ceccano e valle fioretta in direzione frosinone
infine rallentaMENTI SULLA STRADA PROVINCIALE 15 CHE COLLEGA CASTRO DEI VOLSCI A MADONNA DEL PIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA È TUTTO,
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