Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA DA TORRENOVA AL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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