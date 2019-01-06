Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
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PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SULLA STRADA REGIONALE PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO A SUTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CASSIE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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