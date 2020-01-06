Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL LAZIO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EPIFANIA.
A VITERBO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA CAVOUR E VIA ASCENZI, DALLE ORE 9:00.
TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO PER LA FESTA DELLA BEFANA, SONO ISTITUITE ANCHE A GROTTAFERRATA, ALBANO, NETTUNO E FRASCATI.
A FROSINONE INVECE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL LXXIII ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLE TRE GIOVANI RECLUTE, PASSATE ALLA STORIA COME “I TRE MARTIRI TOSCANI”, VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE DALLE ORE 9:00 IN PIAZZA DEI TRE MARTIRI TOSCANI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, CHIUSE LE FERMATE BARBERINI, BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA DELLA LINEA A DELLA METRO.
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE LA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA È RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA FORMIA-GAETA E FONDI-SPERLONGA. RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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