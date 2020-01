Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SI RALLENTA POI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA GENZIANO E ALBANO E, AVANTI, TRA FRATTOCCHIE E SANTA MARIA DELLE MOLE NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL LAZIO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EPIFANIA.

A VITERBO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA CAVOUR E VIA ASCENZI, DALLE ORE 9:00.

TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO PER LA FESTA DELLA BEFANA, SONO ISTITUITE ANCHE A GROTTAFERRATA, ALBANO, NETTUNO E FRASCATI.

A FROSINONE INVECE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL LXXIII ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DELLE TRE GIOVANI RECLUTE, PASSATE ALLA STORIA COME “I TRE MARTIRI TOSCANI”, VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE DALLE ORE 9:00 IN PIAZZA DEI TRE MARTIRI TOSCANI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, CHIUSE LE FERMATE BARBERINI, BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA DELLA LINEA A DELLA METRO.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral