Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 15:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL LAZIO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EPIFANIA.

A GROTTAFERRATA SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO A PIAZZALE SAN NILO E VIE LIMITROFE,

ANCHE A VITERBO è IN ATTO LA “BEFANA 115” UNA MANIFESTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO SARANNO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA FINO A FINE GIORNATA IN VIA CAVOUR E VIA DEL PLEBISCITO.

SEMPRE A VITERBO PER LA BEFANA DEI BAMBINI SARANNO INTERDETTE AL TRAFFICO VIA GARIBALDI, P.TA ROMANA, VIA EL ALAMEIN ED ALTRE VIE LIMITROFE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI – BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA.

