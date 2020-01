Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 17:15

VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

ALL’INFUORI DELLA VIA APPIA DOVE TROVIAMO CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE ROMA E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIOINI

ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA TORVAIANICA ED OSTIA QUALCHE RALLENTAMENTO NEI DUE SENSI

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL LAZIO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EPIFANIA.

A TERRACINA DALLE 17.00 ALLE 21.00 SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA IV NOVEMBRE E NELLE VIE LIMITROFE ALLA MANIFESTAZIONE DELLA CALZA DELLA BEFANA

A VITERBO BEN 2 EVENTI INERENTI LA FESTIVITA’ DELL’EPIFANIA MODIFICANO LA VIABILITA’ SU VIA CAVOUR, VIA DEL PLEBISCITO, VIA GARIBALDI, P. TA ROMANA ED ALTRE VIE DEL CENTRO.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, QUESTE ULTIME DUE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI; IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral