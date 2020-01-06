Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
IL TRAFFICO IN QUESTE ORE E’ IN LEGGERO AUMETO, INIZIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USIUTA ROMANINA E L’USCITA ARDEATINA
SULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PRATO LA CORTE E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
LE CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E RACCORDO PER UN KILOMETRO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA CASAL BERTONE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
CONCLUDO CON LA VIABILITA’ SULLA NETTUNENSE CON CODE NEI PRESSI DEI CENTRI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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