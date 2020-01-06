Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 18:20 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
SULLE STRADE E AUTOSTRADE LAZIALI IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN AUTO IN FIAMME AL KM 2+800 TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA A1 ROMA NAPOLI PER CHI PROVIENE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO PER CODE A CAUSA DEL FUMO CHE INVADE LA CARREGGIATA LIMITANDONE LA VISIBILITA’ SI è COSì FORMATA UNA CODE DI 2 KM.
ANCORA TRAFFICO SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE INCOLONNAMENTI PER 1 KM VERSO ROMA
MENTRE SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI A RACCORDO IN DIREZIONE CITTA’
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA APPIA E ROMANINA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA FIORENTINI A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
IL TRAFFICO è LENTO SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI – BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA
PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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