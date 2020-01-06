Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI
TRAFFICO SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE INCOLONNAMENTI VERSO ROMA
MENTRE SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI A RACCORDO IN DIREZIONE CITTA’
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO E’ REGOLARE
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
IL TRAFFICO è LENTO SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI – BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA
IN FINE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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