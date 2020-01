Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 20:30

VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI

SULLA PONTINA MOMENTANEA CHIUSURA LATERALE ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI IN DIREZIONE POMEZIA PER LA RIMOZIONE DI UN MURO PERICOLANTE

LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANUALARE AL MOMENTO E’ REGOLARE

ANCORA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO ROMA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, ARICCIA E GENZANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI

STESSA SITUAZIOINE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO PER RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA

CONCLUDO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI, QUESTE ULTIME DUE PER CONSENTIRE INTERVENTI DI REVISIONE SCALE MOBILI E ASCENSORI; IN SOSTITUZIONE E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO, E LA MA10 TRA TERMINI-BARBERINI-LARGO CHIGI

PER IL MOMENTO È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

