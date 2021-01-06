Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
OGGI ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE
DA DOMANI SINO AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:
VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
NEL FRUSINATE CHIUSA LA PROVINCIALE PEDEMONTANA PER UN ULTERIORE CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI SLL’SLTEZZA DI GORGA E MOROLO
ORA IL METEO
ALLERTA GIALLA PER NEVE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
ANCHE OGGI SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE A QUOTE SUPERI AI 600/800 METRI, SPECIE SUI SETTORI APPENNINICI
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO
STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
RIAPERTA QUESTA MATTINA LA STAZIONE LEPANTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
PROSSIME CHIUSURE INTERESSERANNO LE STAZIONI DI SPAGNA DAL 20 AL 24 GENNAIO
BARBERINI DAL 25 AL 31 GENNAIO
A FEBBRAIO SARA’ LA VOLTA DELLA STAZIONE REPUBBLICA CHE RESTERA’ CHIUSA DAL 18 AL 21
RICORDIAMO PER LA SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI
E’ TUTTO
DA ASTRAL INFOMIBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral