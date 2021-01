Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

OGGI ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE

DA DOMANI SINO AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5

FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE

NEL FRUSINATE CHIUSA LA PROVINCIALE PEDEMONTANA PER UN ULTERIORE CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI SLL’SLTEZZA DI GORGA E MOROLO

ORA IL METEO

ALLERTA GIALLA PER NEVE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO

ANCHE OGGI SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE A QUOTE SUPERI AI 600/800 METRI, SPECIE SUI SETTORI APPENNINICI

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIRENZE PER UN GUASTO ALLA LINEA AD AREZZO

STIMATI RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

RIAPERTA QUESTA MATTINA LA STAZIONE LEPANTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

PROSSIME CHIUSURE INTERESSERANNO LE STAZIONI DI SPAGNA DAL 20 AL 24 GENNAIO

BARBERINI DAL 25 AL 31 GENNAIO

A FEBBRAIO SARA’ LA VOLTA DELLA STAZIONE REPUBBLICA CHE RESTERA’ CHIUSA DAL 18 AL 21

RICORDIAMO PER LA SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

