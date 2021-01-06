Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 20:30

di - 06 Gennaio 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI
    BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NELLE MISURE ANTI PANDEMIA
    SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
    CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
    FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
    IL TRASPORTO PUBBLICO E LE MISURE PER FAR FRONTE ALL’AFLUSSO E DEFLUSSO DELL’UTENZA
    IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO
    DA DOMANI 7 GENNAIO SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
    NUOVA OFFERTA COMMERCIALE
    L’OFFERTA E’ PROGETTATA PER GARANTIRE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN CORRISPONDENZA DELLE DUE FASCE DEFINITE PER L’ENTRATA E PER L’USCITA
    SUL COLLEGAMENTO CATALANO-VITERBO
    DA OGGI, RIAPERTA AI PASSEGGERI LA STAZIONE LEPANTO DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
    DA ERICA TERENZI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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