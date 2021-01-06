Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2021 ORE 19.20 ERICA TERENZI
BUONA SERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DA DOMANI AL 15 GENNAIO, NELLE MISURE ANTI PANDEMIA
SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
IL TRASPORTO PUBBLICO E LE MISURE PER FAR FRONTE ALL’AFLUSSO E DEFLUSSO DELL’UTENZA
IN VISTA DELLA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PREVISTA PER LUNEDÌ 11 GENNAIO
DA DOMANI 7 GENNAIO SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
NUOVA OFFERTA COMMERCIALE
L’OFFERTA E’ PROGETTATA PER GARANTIRE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN CORRISPONDENZA DELLE DUE FASCE DEFINITE PER L’ENTRATA E PER L’USCITA
SUL COLLEGAMENTO CATALANO-VITERBO
DA OGGI, RIAPERTA AI PASSEGGERI LA STAZIONE LEPANTO DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
DA ERICA TERENZI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral