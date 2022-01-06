Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA
LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA LADISPOLI E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA SEGNALATA IN DIVERSI TRATTI AUTOSTRADALI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO
IN A1 TRA I BIVI PER LE DIRAMAZIONI NORD E SUD
E SULLA ROMA-TARQUINIA, TRA I BIVI PER LA ROMA-FIUMICINO E AURELIA
QUI ATTENZIONE ANCHE PER IL VENTO FORTE, UN INVITO A MODERARE LA VELOCITA’ E A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, MANI BEN SALDE SUL VOLANTE!
GLI EVENTI NELLA CAPITALE
IN PROGRAMMA PER DOMANI, GIOVEDI’ 6 GENNAIO ALL’OLIMPICO
L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – EMPOLI, PER IL CAMPIONATO DI SERIE “A” CON FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 14.30
A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL MATTINO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
LE ALTRE NOTIZIE
LA RIAPERURA DELLE SCUOLE E IL TRASPORTO PUBBLICO
E’ STATA FIRMATA QUEST’OGGI L’ORDINANZA REGIONALE
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA LUNEDI’ 10 GENNAIO
RIATTIVATE, DUNQUE, DAL 10 GENNAIO LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
INOLTRE, DAL 10 GENNAIO IN STRADA LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral