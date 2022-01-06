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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 08:15

di - 06 Gennaio 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA AURELIA
    LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA LADISPOLI E PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN TAMPONAMENTO IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
    UN INVITO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA SEGNALATA IN DIVERSI TRATTI AUTOSTRADALI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
    SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO
    IN A1 TRA I BIVI PER LE DIRAMAZIONI NORD E SUD
    E SULLA ROMA-TARQUINIA, TRA I BIVI PER LA ROMA-FIUMICINO E AURELIA
    QUI ATTENZIONE ANCHE PER IL VENTO FORTE, UN INVITO A MODERARE LA VELOCITA’ E A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, MANI BEN SALDE SUL VOLANTE!
    GLI EVENTI NELLA CAPITALE
    IN PROGRAMMA PER DOMANI, GIOVEDI’ 6 GENNAIO ALL’OLIMPICO
    L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO – EMPOLI, PER IL CAMPIONATO DI SERIE “A” CON FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 14.30
    A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL MATTINO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
    LE ALTRE NOTIZIE
    LA RIAPERURA DELLE SCUOLE E IL TRASPORTO PUBBLICO
    E’ STATA FIRMATA QUEST’OGGI L’ORDINANZA REGIONALE
    PER IL RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA LUNEDI’ 10 GENNAIO
    RIATTIVATE, DUNQUE, DAL 10 GENNAIO LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
    INOLTRE, DAL 10 GENNAIO IN STRADA LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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