Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 6 GENNAIO 2022 ORE 17.20 TOMMASO RENZI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI SEGNALANO SOLO DEI RALENTAMENTI SULL’A24 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E DELLE CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RIATTIVATE, DAL 10 GENNAIO LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
DAL 10 GENNAIO IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral