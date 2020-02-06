Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 DERERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA, VERSO ROMA
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
TERMINIAMO CON L’APPIA, DOVE SI STA IN FILA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CODIZIONI METEO AVVERSE LA CORSA UNITà VELOCE PONZA-FORMIA 8 E LA CORSA NAVE DELLE 17:30 NON SARANNO EFFETTUATE
PER IL MOMENTO È TUTTO CHIUDIAMO CON MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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