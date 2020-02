Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 DERERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA, VERSO ROMA

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

TERMINIAMO CON L’APPIA, DOVE SI STA IN FILA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CODIZIONI METEO AVVERSE LA CORSA UNITà VELOCE PONZA-FORMIA 8 E LA CORSA NAVE DELLE 17:30 NON SARANNO EFFETTUATE

PER IL MOMENTO È TUTTO CHIUDIAMO CON MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral