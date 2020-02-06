Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 8.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE GENERA CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AD IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA AURELIA E PISANA, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO E TRA LA PRENESTINA E BUFALOTTA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E IL CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO
CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA LINEA 8 DEL TRAM NON è ATTIVA ED è SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TRASTEVERE CASALETTO PER UN GUASTO TECNICO
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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