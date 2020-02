Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 FEDERICO DI LERNIA

APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA TRA VIA PORTUENSE E VIA ARDEATINA E TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SNESI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO

CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.

PER IL MOMENTO È TUTTO

