Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 8.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA TRA VIA PORTUENSE E VIA ARDEATINA E TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SNESI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO
CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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