Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA E PIU AVANTI SEMPRE CODE DA VIA PRENESTINA ALLA CASSIA BIS
IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA VIA ANAGNINA ALLA ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA FIORENTINI ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER INCIDENTE TOR CERVARA ALLA RAMPA DI ACCESSO AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE SU VIA APPIA SI STA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SNESI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO
CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PER IL MOMENTO È TUTTO. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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