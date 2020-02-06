Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ARDEATINA ALLA ANAGNINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA RALLENTMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI
SULLA NOMENTANA CODE PER LAVORI TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SNESI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO
CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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