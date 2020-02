Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’

CODE SULLA PONTINA TRA APRILIA E CAMPOVERDE DI DIREZIONE LATINA

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO è STATA CHIUSA PER NEVE TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTE NUOVA E MONTE TERMINILLO

CHIUSA PER NEVE ANCHE LA SR509 DI FORCA D’ACERO TRA L’INCROCIO CON LA SR666 DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A SEGUITO DEL DERAGLIAMENTO AVVENUTO QUASTA MATTINA SUL TRENO ALTA VELOCITA’ MILANO BOLOGNA, SONO DIVERSI I TRENI DA E PER MILANO CANCELLATI O CHE SUBISCONO MODIFICHE. PER OGNI DETTAGLIO CONULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRAL.SPA.IT O I NOSTRI CANALI SOCIAL

