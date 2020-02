Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E A SEGUITO DI ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO CON LA REGIONALE DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER PRESENZA DI NEVE IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 11 ED IL KM 18, TRA FONTENOVA E RIALTO TERMINILLO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

