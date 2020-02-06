Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNJAMENTI DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE; CI SPOSTIAMO IN INTERNA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI, A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, QUI CON CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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