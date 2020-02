Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO IN INTERNA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA;

RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI, AL MOMENTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN USCITA; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE CORNELIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E CIPRO.

