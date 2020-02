Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLO STESSO RACCORDO;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

CI SPOSTIAMO INFINE A SUD DELLA CAPITALE, PER SEGNALARE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA NOTIZIE SUI CANTIERI ATTIVI: IN PROVINCIA DI FROSINONE E’ STATA RIAPERTA AL TRANSITO VEICOLARE LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO CON LA REGIONALE DI SORA E IL PASSO DI FORCA D’ACERO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO; IN PROVINCIA DI RIETI RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO, TRA IL KM 11 ED IL KM 18, TRA FONTENOVA E RIALTO TERMINILLO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral