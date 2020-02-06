Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
CI SPOSTIAMO INFINE A SUD DELLA CAPITALE, PER SEGNALARE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DEL DERAGLIAMENTO DI UN TRENO AVVENUTO STAMATTINA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA, PROSEGUE LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: RIPERCUSSIONI SU ALCUNI TRENI NELLA TRATTA TRA ROMA TERMINI E MILANO CENTRALE, CON RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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