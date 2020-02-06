Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER L’ARDEATINA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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