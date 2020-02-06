Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA, IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;
A SUD DELLA CAPITALE SITUAZIONE INVARIATA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE RESTANO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DEL DERAGLIAMENTO DI UN TRENO AVVENUTO STAMATTINA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA, PROSEGUE LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: RIPERCUSSIONI SU ALCUNI TRENI NELLA TRATTA TRA ROMA TERMINI E MILANO CENTRALE, CON RITARDI E CANCELLAZIONI DI CORSE;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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