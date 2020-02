Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DELL’INCIDENTE CON DERAGLIAMENTO DI UN TRENO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’ AVVENUTO STAMATTINA NEI PRESSI DI LODI, NELLA GIORNATA DI DOMANI VENERDI’ 7 FEBBRAIO E’ STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE SINDACALI: L’AGITAZIONE E’ PREVISTA TRA LE ORE 9 E LE 17.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

