Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’

UN INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO E TRA ANAGNI E CEPRANO.

PASSIAMO A ROMA

OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS DI ZONA.

