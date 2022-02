Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE. NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE

UN INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULL’A1 ROMA FIRENZE A CAUSA DELLA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CON VISIBILITA’ RIDOTTA, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA FABRO E ORTE

A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE

PER I CANTIERI. LAVORI IN CORSO SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PONTE SALARIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ

CAMBIAMO ARGOMENTO. EVENTI IN PROGRAMMA.

TRA SAN FELICE CIRCEO E SABAUDIA E’ PARTITA LA MARATONA MAGA CIRCE. GLI ATLETI IN GARA ATTRAVERSERANNO IL LITORALE LAZIALE PER CIRCA 42 KM. FINO ALLE ORE 16. SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER IL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI. I DETTAGLI SUL PORTALE E SUI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA’

PASSIAMO A ROMA

OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS DI ZONA.

