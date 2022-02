Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.20 SARA SPANO’

IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO SI SONO FORMATE CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA PONTINA E CASILINA

CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE TRA CERVETERI E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA

CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SU VIA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA SULL’INERA TRATTA DELLA METRO B 1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA

AL VIA DOMANI 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA

I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA.

LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO

