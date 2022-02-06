Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.20 SARA SPANO’
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO SI SONO FORMATE CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA PONTINA E CASILINA
CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE TRA CERVETERI E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SU VIA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA SULL’INERA TRATTA DELLA METRO B 1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA
AL VIA DOMANI 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA
I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA.
LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral