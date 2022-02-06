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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 18:30

di - 06 Febbraio 2022 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.20 SARA SPANO’
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO SI SONO FORMATE CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA PONTINA E CASILINA
    CI SPOSTIAMO SULL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE IL TRAFFICO INTENSO PROVOCA CODE TRA CERVETERI E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
    CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SU VIA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA SULL’INERA TRATTA DELLA METRO B 1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA
    AL VIA DOMANI 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA
    I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA.
    LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO
    DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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