Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.50 SARA SPANO’

IN APERTURA DUE INCIDENTI

IL PRIMO PROVOCA CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

ILSECONDO SULL’A12 ROMA- TARQUINIA PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE A TRATTI IN CARREGGITA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA BIS E SALARIA

CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

MENTRE VIA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA SULL’INERA TRATTA DELLA METRO B 1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

E FORTI RALLENTAMENTI PER LA METRO B

INFINE CI SPOSTIAMO A LATINA

AL VIA DOMANI 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE FLACCA

I MONITORAGGI GEOSTRUTTURALI CHE INTERESSANO LE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA.

LE INDAGINI A CURA DI ASTRAL SPA, COMPORTERANNO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO INTERESSATO

