Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI

CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SU GRAN PARTE DELLA REGIONE

QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.

SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, E SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

QUALCHE DISAGIO INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI PER UN GUASTO TECNICO AD ANAGNI, RITARDI DI 15 MINUTI.

