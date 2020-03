Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICVO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

QUALCHE RALLENTAMENTO LO TROVIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA.

SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

ED INFINE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO, CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI, RISOLTO GUASTO TECNICO AD ANAGNI

PER ORA È TUTTO

