Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 9:05 GIUSEPPE CUTRUPI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST.
CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI, PROSEGUIRANNO FINO AL 27 MARZO PROSSIMO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI DAL KM 0 AL KM 18+5 00 IN TRATTI SALTUARI; I LAVORI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA 8:00 – 19:00 E COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON IL CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral