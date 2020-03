Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, SI RALLENTA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI, PROSEGUIRANNO FINO AL 27 MARZO PROSSIMO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI DAL KM 0 AL KM 18+5 00 IN TRATTI SALTUARI; I LAVORI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA 8:00 – 19:00 E COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON IL CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO.

