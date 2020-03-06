Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA.
SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
UNA NOTIZIA CHE RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZONI METEO LA CORSA VENTOTENE-FORMIA DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR DELLE 15:00 DI OGGI ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 13:00.
CONCLUDIAMO CON I CANTIERI ATTIVI, PROSEGUIRANNO FINO AL 27 MARZO PROSSIMO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI DAL KM 0 AL KM 18+5 00 IN TRATTI SALTUARI; I LAVORI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA 8:00 – 19:00 E COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON IL CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral