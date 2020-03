Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24 ROMA-TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA.

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZONI METEO LA CORSA VENTOTENE-FORMIA DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR DELLE 15:00 DI OGGI ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 13:00.

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, PROSEGUIRANNO FINO AL 27 MARZO PROSSIMO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SULLA SR155 RACCORDO DI FIUGGI DAL KM 0 AL KM 18+5 00 IN TRATTI SALTUARI; I LAVORI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA 8:00 – 19:00 E COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON IL CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO.

